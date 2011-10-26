Доброго времени суток, нужна простая красивая шапочка на сайтик. http://3.mainpromo.z8.ru/ Сверху сайта находится свободное поле размером 950 х 320 пикселей, надо сюда подобрать картиночку красивую яркую годную цветную чтобы гармонично вписалась, особо затягивать ...
Редизайн сайта.
Здравствуйте!
И так приступим, есть паблик шаблон ( его можна посмотреть и скачать здесь http://relizz.com/dle/shaby/344-shablon-universalnyy-v2-test-templates-dlya-dle-92.html) он под версию Дле 9.2
Что нужно сделать?
1. Сменить цветовую гамму на более светлые тона
2. Сделать логотипчик простой
3. И переделать под Дле 9.4
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Имеется блог на Wordpress - http://anatomy.kezz.ru/. Нужно внести несколько небольших корректировок: 1) По размеру загружаемых фотографий. 2) По исправлению не правильно отображающейся ссылки. Спасибо!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта, портального типа. Сам сайт является по типу новостного. Так же дизайн нужно будет сверстать (на дивах). Интегрировать в DLE. + сделать Слайдер. Дизайн должен быть портального ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходим дизайн интернет-магазина бытовой техники и электроники. ТЗ исполнителю. Пишите цену, сроки и контактыЗавершен14 лет назад
Нужно разработать шаблон для Joomla.Тематика-сайт ресторана.Закрыт14 лет назад
- $250
1.Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина авторских подарков и оригинальных изделий. магазин работает на платформе WEBAsyst shop-script хостинг u-original.net Нужна PSD модель 1ой страницы и 2-3 внутрених ...Закрыт14 лет назад
Приложил ТЗ. В дальнейшем с реализатором буду сотрудничать по изменения дизайна форума (пока форум на сайте закрыт). Сайт forsalon.ruЗакрыт14 лет назад
- $30
Создаётся набор электронных материалов к учебнику по оптике. Каталог материалов оформляется в виде сайта. Требования к дизайну: Технические: -Главное меню вертикальное, слева страницы ...Завершен14 лет назад
- $150
Нужно создать фирменный стиль, логотип и дизайн сайта. Визитка (индивидуальная и корпоративная), бланк, конверт, дисконтная карта.Завершен14 лет назад
- $30
Необходимо перерисовать 3 страницы по имеющемуся ТЗ. Галерея уже имеет свой дизайн, его менять не надо, необходимо нарисовать только блок с содержимым галереи. 1 страница: список альбомов 2 страница: список фотографий альбома ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад