Редизайн сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка151 просмотр

Здравствуйте!

И так приступим, есть паблик шаблон ( его можна посмотреть и скачать здесь http://relizz.com/dle/shaby/344-shablon-universalnyy-v2-test-templates-dlya-dle-92.html) он под версию Дле 9.2

Что нужно сделать?

1. Сменить цветовую гамму на более светлые тона

2. Сделать логотипчик простой

3. И переделать под Дле 9.4

DLEHTML
14 лет назад
zennuk
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Простенькая шапочка для сайта

    $15

    Доброго времени суток, нужна простая красивая шапочка на сайтик. http://3.mainpromo.z8.ru/ Сверху сайта находится свободное поле размером 950 х 320 пикселей, надо сюда подобрать картиночку красивую яркую годную цветную чтобы гармонично вписалась, особо затягивать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Wordpress. Анатомический блог.

    Здравствуйте! Имеется блог на Wordpress - http://anatomy.kezz.ru/. Нужно внести несколько небольших корректировок: 1) По размеру загружаемых фотографий. 2) По исправлению не правильно отображающейся ссылки. Спасибо!

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта, верстка, интеграция в DLE

    $100

    Нужен дизайн сайта, портального типа. Сам сайт является по типу новостного. Так же дизайн нужно будет сверстать (на дивах). Интегрировать в DLE. + сделать Слайдер. Дизайн должен быть портального ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина авторских изделий

    $250

    1.Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина авторских подарков и оригинальных изделий. магазин работает на платформе WEBAsyst shop-script хостинг u-original.net Нужна PSD модель 1ой страницы и 2-3 внутрених ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн электронного учебника по оптике

    $30

    Создаётся набор электронных материалов к учебнику по оптике. Каталог материалов оформляется в виде сайта. Требования к дизайну: Технические: -Главное меню вертикальное, слева страницы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн галереи

    $30

    Необходимо перерисовать 3 страницы по имеющемуся ТЗ. Галерея уже имеет свой дизайн, его менять не надо, необходимо нарисовать только блок с содержимым галереи. 1 страница: список альбомов 2 страница: список фотографий альбома ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад