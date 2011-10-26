Здравствуйте! Имеется блог на Wordpress - http://anatomy.kezz.ru/. Нужно внести несколько небольших корректировок: 1) По размеру загружаемых фотографий. 2) По исправлению не правильно отображающейся ссылки. Спасибо!
Простенькая шапочка для сайта
Доброго времени суток, нужна простая красивая шапочка на сайтик.
Сверху сайта находится свободное поле размером 950 х 320 пикселей, надо сюда подобрать картиночку красивую яркую годную цветную чтобы гармонично вписалась, особо затягивать не нужно, хотелось бы увидеть оперативный результат. Детали обьясню аськой\скайпом. Шапочка должна быть примерно как здесь flowersmoscva точка ru.
Бюджет - 500 WMR, сроки указывал.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта, портального типа. Сам сайт является по типу новостного. Так же дизайн нужно будет сверстать (на дивах). Интегрировать в DLE. + сделать Слайдер. Дизайн должен быть портального ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходим дизайн интернет-магазина бытовой техники и электроники. ТЗ исполнителю. Пишите цену, сроки и контактыЗавершен14 лет назад
Нужно разработать шаблон для Joomla.Тематика-сайт ресторана.Закрыт14 лет назад
- $250
1.Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина авторских подарков и оригинальных изделий. магазин работает на платформе WEBAsyst shop-script хостинг u-original.net Нужна PSD модель 1ой страницы и 2-3 внутрених ...Закрыт14 лет назад
Приложил ТЗ. В дальнейшем с реализатором буду сотрудничать по изменения дизайна форума (пока форум на сайте закрыт). Сайт forsalon.ruЗакрыт14 лет назад
- $30
Создаётся набор электронных материалов к учебнику по оптике. Каталог материалов оформляется в виде сайта. Требования к дизайну: Технические: -Главное меню вертикальное, слева страницы ...Завершен14 лет назад
- $150
Нужно создать фирменный стиль, логотип и дизайн сайта. Визитка (индивидуальная и корпоративная), бланк, конверт, дисконтная карта.Завершен14 лет назад
- $30
Необходимо перерисовать 3 страницы по имеющемуся ТЗ. Галерея уже имеет свой дизайн, его менять не надо, необходимо нарисовать только блок с содержимым галереи. 1 страница: список альбомов 2 страница: список фотографий альбома ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Во вложении более подробно все расписано.Завершен14 лет назад