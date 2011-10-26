Простенькая шапочка для сайта

Андрей предоставил четкие пожелания по дизайну шапки и в процессе работы постоянно был на связи. На все вопросы и дальнейшие пожелания по дизайну отвечал без промедления. Когда работа была завершена, оплату произвел моментально. Рекомендую Андрея, как честного и порядочного заказчика.