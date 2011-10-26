Простенькая шапочка для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок174 просмотра

Доброго времени суток, нужна простая красивая шапочка на сайтик.

http://3.mainpromo.z8.ru/

Сверху сайта находится свободное поле размером 950 х 320 пикселей, надо сюда подобрать картиночку красивую яркую годную цветную чтобы гармонично вписалась, особо затягивать не нужно, хотелось бы увидеть оперативный результат. Детали обьясню аськой\скайпом. Шапочка должна быть примерно как здесь flowersmoscva точка ru.

Бюджет - 500 WMR, сроки указывал.

14 лет назад
promoconsult
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$18
2 дня
Владимир оперативно приступил к выполнению поставленой задачи, по ходу работ выполнял все пожелания. После пятой переделки сохраняя выдержку предложил если будут пожелания еще что либо поправить, со связи не пропадал. Рекомендую как порядочного и квалифицированного исполнителя.
Андрей предоставил четкие пожелания по дизайну шапки и в процессе работы постоянно был на связи. На все вопросы и дальнейшие пожелания по дизайну отвечал без промедления. Когда работа была завершена, оплату произвел моментально. Рекомендую Андрея, как честного и порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад