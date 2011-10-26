Необходим дизайн и верстка одной страницы html.

Примерное расположение элементов на странице см. во вложении.

Необходимые изменения и требования:

1. Блок с девушками сдвинуть вправо, слева расширить место под текст.

2. Добавить рядом с формой прилогинивания простую форму для поиска:

Заголовок - Search

Age from ... to ...

Кнопка - Find

Кнопка - Adv. search

Обе максимально сжать по горизонтали, так чтобы их начало было на одном уровне с началом фото девушек.

3. Картинки для макета брались из разных источников. Всю цветовую гамму нужно изменить. Можно использовать такие цвета: fda15d, ffb445, fecf8d, f9dfbc, fef7db

Цвет обычного текста (не меню и кнопки) - черный/серый.

4. Ссылки должны лишь немного отличаться по цвету от основного текста, например текст - #3F3F3F, ссылка - #717171

5. Текст нигде не должен быть представлен как рисунок.

6. Рисунки должны отображаться в коде страницы (), а не в css.

7. Верстка должна быть валидной и сделана согласно требованиям xhtml

8. Страница должена одинаково выглядеть в IE 7+, Firefox 3+, Opera 9.5+, Chrome