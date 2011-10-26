нужен дизайн для сайта тематика "деньги" чтобы была понятна направленность, вот контент http://www.deyneko.com.ua/Denezhniy_Magnit.html http://deyneko.com.ua/Sekrety_Deneg.html сайт - визитка 5-6 страниц приветсвуется оригиналный дизайн и дизайнерская ...
Необходим дизайн и верстка одной страницы html.
Необходим дизайн и верстка одной страницы html.
Примерное расположение элементов на странице см. во вложении.
Необходимые изменения и требования:
1. Блок с девушками сдвинуть вправо, слева расширить место под текст.
2. Добавить рядом с формой прилогинивания простую форму для поиска:
Заголовок - Search
Age from ... to ...
Кнопка - Find
Кнопка - Adv. search
Обе максимально сжать по горизонтали, так чтобы их начало было на одном уровне с началом фото девушек.
3. Картинки для макета брались из разных источников. Всю цветовую гамму нужно изменить. Можно использовать такие цвета: fda15d, ffb445, fecf8d, f9dfbc, fef7db
Цвет обычного текста (не меню и кнопки) - черный/серый.
4. Ссылки должны лишь немного отличаться по цвету от основного текста, например текст - #3F3F3F, ссылка - #717171
5. Текст нигде не должен быть представлен как рисунок.
6. Рисунки должны отображаться в коде страницы (), а не в css.
7. Верстка должна быть валидной и сделана согласно требованиям xhtml
8. Страница должена одинаково выглядеть в IE 7+, Firefox 3+, Opera 9.5+, Chrome
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Тема: рукодельные (hand-made) изделия из кожи. Вот сюда будет натягиваться (смотреть тематику) - http://hands.kiev.ua/ Структура сайта как тут: Pupik.com.ua Жду предложения по цене и срокам. Нужно "вчера"...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть 1) шапка - там время, погода сегодня и завтра, курсы валют, логотип, ссылка на помощь 2) форма добавления новости - после добавления появляется форма, в ней выбор картинок, названия и описания ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна хорошая идея дизайна сайта сохраненная в psd файле (Только исходник выполненный в фотошопе). Образец в скриншоте или можно своё что то в стиле веб студии. Жду ваших предложений.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Всем доброго дня! Предпочтение будет отдаваться людям приславшим примерный набросок дизайна. Необходимо разработать дизайн для интернет-магазина товары для охоты рыбалки и туризма. Магазин работает на платформе WEBAsyst shop-script. ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо отрисовать шапку сайта. За подробностями в личку. Бюджет 700 рДизайн сайтов18 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать дизайн для сайта автозапчастей и сверстать. Пример сайта в файле, все необходимо выполнить в светлых тонах ну и поинтереснее. Оставить существующее наполнение на сайте не тронутым. Сайт сделан на 1с битрикс www.lanzauto.ruДизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! И так приступим, есть паблик шаблон ( его можна посмотреть и скачать здесь http://relizz.com/dle/shaby/344-shablon-universalnyy-v2-test-templates-dlya-dle-92.html) он под версию Дле 9.2 Что нужно сделать? 1. Сменить цветовую гамму на более светлые тона ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $15
Доброго времени суток, нужна простая красивая шапочка на сайтик. http://3.mainpromo.z8.ru/ Сверху сайта находится свободное поле размером 950 х 320 пикселей, надо сюда подобрать картиночку красивую яркую годную цветную чтобы гармонично вписалась, особо затягивать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте! Имеется блог на Wordpress - http://anatomy.kezz.ru/. Нужно внести несколько небольших корректировок: 1) По размеру загружаемых фотографий. 2) По исправлению не правильно отображающейся ссылки. Спасибо!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад