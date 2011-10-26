нужен дизайн для сайта тематика "деньги" чтобы была понятна направленность, вот контент http://www.deyneko.com.ua/Denezhniy_Magnit.html http://deyneko.com.ua/Sekrety_Deneg.html сайт - визитка 5-6 страниц приветсвуется оригиналный дизайн и дизайнерская ...
Дизайн простого веб-приложения аналог digg.com
Есть
1) шапка - там время, погода сегодня и завтра, курсы валют, логотип, ссылка на помощь
2) форма добавления новости - после добавления появляется форма, в ней выбор картинок, названия и описания новости
3) главная страница - список новостей, с кнопками голосования
4) страница конкретной новости - полное описание, с комментариями пользователей
Пожалуйста пишите свою стоимость проекта
Было бы замечательно увидеть какой-нибудь прототип в заявках
Заявки фрилансеров
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