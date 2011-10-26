Дизайн простого веб-приложения аналог digg.com

Есть

1) шапка - там время, погода сегодня и завтра, курсы валют, логотип, ссылка на помощь

2) форма добавления новости - после добавления появляется форма, в ней выбор картинок, названия и описания новости

3) главная страница - список новостей, с кнопками голосования

4) страница конкретной новости - полное описание, с комментариями пользователей

Пожалуйста пишите свою стоимость проекта

Было бы замечательно увидеть какой-нибудь прототип в заявках