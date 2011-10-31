Шапка для интернет-магазина

Здравствуйте, господа фрилансеры!

Необходимо сделать шапку для интернет-магазина японских подгузников. Название "Мэрис Поппинс" (производное от всем известной Мэри Поппинс и японских подгузников Мэрис). Таким образом, в шапке нужно попытаться объединить и отобразить эти 2 идеи: 1) японское направление (японские подгузники) и 2) детская тема (Мэри Поппинс - самая известная детская няня).

Размер шапки: 964х212 пикселей.

Хочется увидеть красивую, веселую, детскую, красочную шапку.

Есть готовое обработанное фото ребенка в окружении японских подгузников. При необходимости вышлю после выбора исполнителя.