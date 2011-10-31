нужен дизайн для сайта тематика "деньги" чтобы была понятна направленность, вот контент http://www.deyneko.com.ua/Denezhniy_Magnit.html http://deyneko.com.ua/Sekrety_Deneg.html сайт - визитка 5-6 страниц приветсвуется оригиналный дизайн и дизайнерская ...
Шапка для интернет-магазина
Здравствуйте, господа фрилансеры!
Необходимо сделать шапку для интернет-магазина японских подгузников. Название "Мэрис Поппинс" (производное от всем известной Мэри Поппинс и японских подгузников Мэрис). Таким образом, в шапке нужно попытаться объединить и отобразить эти 2 идеи: 1) японское направление (японские подгузники) и 2) детская тема (Мэри Поппинс - самая известная детская няня).
Размер шапки: 964х212 пикселей.
Хочется увидеть красивую, веселую, детскую, красочную шапку.
Есть готовое обработанное фото ребенка в окружении японских подгузников. При необходимости вышлю после выбора исполнителя.
Выбранный исполнитель
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