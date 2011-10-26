Разработка дизайна для сайта рейтинга онлайн-игр

Здравствуйте.

Требуется разработать дизайн для рейтинга онлайн игр. Аналог wow.mmotop.ru + некоторые нововведения.

Макет главной страницы для рейтинга каждой представленной игры + макет внутренней + макет кабинета пользователя.

В наличии имеется ТЗ, которое предоставлю понравившимся кандидатам.

Предпочтение - программистам и студиям со схожими работами в портфолио и дизайнерам, работавшим в жанре фентези/фантастики.

Просьба не беспокоить:

1. посредникам

2. студиям, не имеющим в портфолио ничего, кроме шаблонных инет-магазинов и сайтов-визиток.

Сроки исполнения - до 20 дней.

Отвечу на все вопросы через личные сообщения.