Дизайн для несложного проекта

Есть четкое ТЗ, в котором графически показано, как должен выглядеть сайт. Исполнитель в праве менять некоторые вещи, но функционал дизайна должен остаться таким же, как и в ТЗ. Задание не сложное, все хорошо показано. Приоритет по цене и отзывам.

ТЗ покажу каждому индивидуально, после краткой беседы.

Обращаться в контакты:

Skype: ZioN1903

ICQ: 3-1-2-1-80