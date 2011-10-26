Здравствуйте. Требуется разработать дизайн для рейтинга онлайн игр. Аналог wow.mmotop.ru + некоторые нововведения. Макет главной страницы для рейтинга каждой представленной игры + макет внутренней + макет кабинета пользователя. В наличии имеется ТЗ, ...
Дизайн для несложного проекта
Есть четкое ТЗ, в котором графически показано, как должен выглядеть сайт. Исполнитель в праве менять некоторые вещи, но функционал дизайна должен остаться таким же, как и в ТЗ. Задание не сложное, все хорошо показано. Приоритет по цене и отзывам.
ТЗ покажу каждому индивидуально, после краткой беседы.
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