Дизайн для несложного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок242 просмотра

Есть четкое ТЗ, в котором графически показано, как должен выглядеть сайт. Исполнитель в праве менять некоторые вещи, но функционал дизайна должен остаться таким же, как и в ТЗ. Задание не сложное, все хорошо показано. Приоритет по цене и отзывам.

ТЗ покажу каждому индивидуально, после краткой беседы.

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14 лет назад
ZioN1903
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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