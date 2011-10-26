Здравствуйте. Требуется разработать дизайн для рейтинга онлайн игр. Аналог wow.mmotop.ru + некоторые нововведения. Макет главной страницы для рейтинга каждой представленной игры + макет внутренней + макет кабинета пользователя. В наличии имеется ТЗ, ...
Редизайн сайта охранного предприятия
Только макет, без верстки.
Адрес сайта: http://www.stix-sarapul.ru/
Новый логотип во вложении.
Основные требования:
• Дизайн должен внушать доверие к предприятию и подчеркивать надежность охранного предприятия. Высокий уровень услуг и VIP-статус всех клиентов.
• Обязательно представить дизайн главной и внутренних страниц.
• На главной должен присутствовать блок для слайдера с важными новостями и анонсами. (картинка с текстом)
• Дизайн должен сочетаться с новым логотипом (понимаю что трудно, но надо :))
• Дизайн скорее всего у вас получится черным. Но не хотелось что бы это смотрелось мрачно и не было причиной трудности восприятия текстовой информации. Желательно черный фон обратить в один из элементов строгости, надежности, VIP. Могут быть и другие варианты.
• Сайт будет разрабатываться на 1С-Битрикс, но не смотря на это структура меню будет одноуровневой. Только боковое меню.
• В шапке должны присутствовать иконки с основными видами деятельности предприятия. При наведении мыши на них – всплывает DIV-окошко с кратким описанием. Сейчас эти иконки есть, но они не работают.
• Контактная информация должна присутствовать на всех страницах.
• На внутренних страница предусмотреть блок для трансляции новостей из слайдера главной страницы.
Заявки фрилансеров
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