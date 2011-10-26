Редизайн сайта охранного предприятия

# 1 — $ 160

Только макет, без верстки.

Адрес сайта: http://www.stix-sarapul.ru/

Новый логотип во вложении.

Основные требования:

• Дизайн должен внушать доверие к предприятию и подчеркивать надежность охранного предприятия. Высокий уровень услуг и VIP-статус всех клиентов.

• Обязательно представить дизайн главной и внутренних страниц.

• На главной должен присутствовать блок для слайдера с важными новостями и анонсами. (картинка с текстом)

• Дизайн должен сочетаться с новым логотипом (понимаю что трудно, но надо :))

• Дизайн скорее всего у вас получится черным. Но не хотелось что бы это смотрелось мрачно и не было причиной трудности восприятия текстовой информации. Желательно черный фон обратить в один из элементов строгости, надежности, VIP. Могут быть и другие варианты.

• Сайт будет разрабатываться на 1С-Битрикс, но не смотря на это структура меню будет одноуровневой. Только боковое меню.

• В шапке должны присутствовать иконки с основными видами деятельности предприятия. При наведении мыши на них – всплывает DIV-окошко с кратким описанием. Сейчас эти иконки есть, но они не работают.

• Контактная информация должна присутствовать на всех страницах.

• На внутренних страница предусмотреть блок для трансляции новостей из слайдера главной страницы.