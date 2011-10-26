Редизайн сайта охранного предприятия

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт44 заявки1552 просмотра
#1$160

Только макет, без верстки.

Адрес сайта: http://www.stix-sarapul.ru/

Новый логотип во вложении.

Основные требования:

• Дизайн должен внушать доверие к предприятию и подчеркивать надежность охранного предприятия. Высокий уровень услуг и VIP-статус всех клиентов.

• Обязательно представить дизайн главной и внутренних страниц.

• На главной должен присутствовать блок для слайдера с важными новостями и анонсами. (картинка с текстом)

• Дизайн должен сочетаться с новым логотипом (понимаю что трудно, но надо :))

• Дизайн скорее всего у вас получится черным. Но не хотелось что бы это смотрелось мрачно и не было причиной трудности восприятия текстовой информации. Желательно черный фон обратить в один из элементов строгости, надежности, VIP. Могут быть и другие варианты.

• Сайт будет разрабатываться на 1С-Битрикс, но не смотря на это структура меню будет одноуровневой. Только боковое меню.

• В шапке должны присутствовать иконки с основными видами деятельности предприятия. При наведении мыши на них – всплывает DIV-окошко с кратким описанием. Сейчас эти иконки есть, но они не работают.

• Контактная информация должна присутствовать на всех страницах.

• На внутренних страница предусмотреть блок для трансляции новостей из слайдера главной страницы.

14 лет назад
drakula1980
Андрей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна для сайта рейтинга онлайн-игр

    $1000

    Здравствуйте. Требуется разработать дизайн для рейтинга онлайн игр. Аналог wow.mmotop.ru + некоторые нововведения. Макет главной страницы для рейтинга каждой представленной игры + макет внутренней + макет кабинета пользователя. В наличии имеется ТЗ, ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно разработать дизайн сайта (главная и внутренняя страница). Сроки: дизайн-макет главной- к воскресенью. ТЗ прилагается. Пожалуйста, Ваши цены и ссылки на работы из портфолио.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для интернет-магазина

    Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо сделать шапку для интернет-магазина японских подгузников. Название "Мэрис Поппинс" (производное от всем известной Мэри Поппинс и японских подгузников Мэрис). Таким образом, в шапке нужно попытаться объединить и отобразить эти 2 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделка дизайна

    $1000

    twittweb.com - требуется полностью переделать дизайн для проекта. Нужен опыт в разработке дизайна новостных ресурсов и социальных ресурсов, там где есть разного типа контент. Много видео, изображений, статей и сторонних ресурсов. ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка интерактивного Flash сайта

    Необходимо создать альтернативную версию работающего на Flash сайта. http://drozdov-partners.com/ Желательно полностью повторить анимацию и функциональность, но без использования Flash. Контент динамический. CMS есть, прикрутить сможем сами. ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простой дизайн для двух сайтов

    $88

    Нужно два простых дизайна для сайтов: 1) Паpикмаxеpская, cтилистичеcкий cалoн 2) Cалон aстpологии, пcихолoгии и семейных отношений. Подробно в приложении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходим дизайн и верстка одной страницы html.

    Необходим дизайн и верстка одной страницы html. Примерное расположение элементов на странице см. во вложении. Необходимые изменения и требования: 1. Блок с девушками сдвинуть вправо, слева расширить место под текст. ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание дизайна сайта

    $100

    Тема: рукодельные (hand-made) изделия из кожи. Вот сюда будет натягиваться (смотреть тематику) - http://hands.kiev.ua/ Структура сайта как тут: Pupik.com.ua Жду предложения по цене и срокам. Нужно "вчера"...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн простого веб-приложения аналог digg.com

    Есть 1) шапка - там время, погода сегодня и завтра, курсы валют, логотип, ссылка на помощь 2) форма добавления новости - после добавления появляется форма, в ней выбор картинок, названия и описания ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен psd файл дизайна сайта

    Нужна хорошая идея дизайна сайта сохраненная в psd файле (Только исходник выполненный в фотошопе). Образец в скриншоте или можно своё что то в стиле веб студии. Жду ваших предложений.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад