Нарисовать логотип и хедер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок238 просмотров

Требуется разработать графический элемент - хедер сайта компании - разработчика программного обеспечения.

см в атаче - на картинке помечено где будет логотип

Хедер будет содержать фон сочетающийся с остальным сайтом, логотип

и наш девиз . Он будет занимать все пространство заголовка включает также место под поиск и ссылки на языки - надо предусмотреть окантовку под них.

14 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
С Олегом работаю не в первый раз. Всегда безупречный результат!
Уже много раз работал с Александром. Всегда только позитив ).

Заявки фрилансеров

bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад

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