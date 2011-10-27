Нарисовать логотип и хедер

Требуется разработать графический элемент - хедер сайта компании - разработчика программного обеспечения.

см в атаче - на картинке помечено где будет логотип

Хедер будет содержать фон сочетающийся с остальным сайтом, логотип

и наш девиз . Он будет занимать все пространство заголовка включает также место под поиск и ссылки на языки - надо предусмотреть окантовку под них.