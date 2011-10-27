Дизайн блогов

требуется в короткие сроки разработать дизайн интерфейса открытых блогов.

а также логотип (в логотипе отобразить название сервиса (оно же и имя домена) )

простой интуитивно понятный интерфейс (как у твиттера)

блоги будут тематические.

подробности в тз

стоимость предлагайте аргументировано! блог это страничка для воода и отображения сообщений. а не целый обычный сайт с картинками