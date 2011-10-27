Переделка дизайна на джумле

Здравствуйте! у нас есть сайт http://van-parket.com/ на джумле, хотелось бы переделать дизайн в соответствие с макетом.

Желаемый макет тут http://zalil.ru/31937045 и тут http://narod.ru/disk/29532643001/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20Office%20Excel.xlsx.html

Т.е. либо этот шаблон переделать, либо сделать на основе другого. Прошу указать сумму и сроки.