Требуется разработать графический элемент - хедер сайта компании - разработчика программного обеспечения. см в атаче - на картинке помечено где будет логотип Хедер будет содержать фон сочетающийся с остальным ...
Переделка дизайна на джумле
Здравствуйте! у нас есть сайт http://van-parket.com/ на джумле, хотелось бы переделать дизайн в соответствие с макетом.
Желаемый макет тут http://zalil.ru/31937045 и тут http://narod.ru/disk/29532643001/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20Office%20Excel.xlsx.html
Т.е. либо этот шаблон переделать, либо сделать на основе другого. Прошу указать сумму и сроки.
Заявки фрилансеров
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