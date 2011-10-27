Шаблон DLE 9.4 для сайта гостиницы

День добрый.

Нужен красивый, яркий, красочный шаблон для сайта на dle 9.4. Сайт гостиницы на черном море.

Я понятия не имею как писать ТЗ для создания шаблона, по этому от Вас жду вопросов, что Вам потребуется для работы.

Поймите правильно, мне нужен не макет, не дизайн, не логотип, а все в комплексе, я должен получить готовую папку с полностью готовым шаблоном, нарисованным и сверстанным, натянутым на движек.

Прошу не предлагать отдельные услуги, исполнителем выберу одного человека, который сделает все от начала и до конца.

Жду Ваших предложений, огромным плюсом будит наличие у Вас в портфолио похожих проектов.

Рассмотрю все предложенные варианты. Отвечу всем.