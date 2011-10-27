Нужно скорректировать дизайн и переверстать сайт http://www.tourclub.com.ua/ Движок на Джанго. Управления шаблонами нет. Только html файлы. Пожелания: - много фото и графических элементов - желательно, чтоб было много пунктов меню, ...
Дизайн сайта свадебного салона
Добрый день. требуется нарисовать дизайн свадебного салона
требуется нарисовать резиновый дизайн
1) Дизайн главной страницы.
2) каталог товаров
3) личная страница товаров
4) новости
5) акции
6) контакты.
Бюджет не большой.. но нужно качество и не шаблонность..
в личку не писать.. все оставлять в проекте.. и самое важно это портфолио.
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