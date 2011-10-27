Дизайн сайта свадебного салона

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Закрыт28 заявок284 просмотра

Добрый день. требуется нарисовать дизайн свадебного салона

требуется нарисовать резиновый дизайн

1) Дизайн главной страницы.

2) каталог товаров

3) личная страница товаров

4) новости

5) акции

6) контакты.

Бюджет не большой.. но нужно качество и не шаблонность..

в личку не писать.. все оставлять в проекте.. и самое важно это портфолио.

14 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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