Коррекция дизайна и переверстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки133 просмотра

Нужно скорректировать дизайн и переверстать сайт http://www.tourclub.com.ua/

Движок на Джанго. Управления шаблонами нет. Только html файлы.

Пожелания:

- много фото и графических элементов

- желательно, чтоб было много пунктов меню, которые можно редактировать.

(Рафтинг на Черемоші

Сплави по Дністру

Літні походи в Карпати

Екскурсії в печери

Корпоративні тури

Комбі-тури (трекінг+рафтинг)

Рафтинг на Південному Бузі

Лижні походи в Карпати)

DjangoHTML
14 лет назад
tourclub
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Шаблон DLE 9.4 для сайта гостиницы

    День добрый. Нужен красивый, яркий, красочный шаблон для сайта на dle 9.4. Сайт гостиницы на черном море. Я понятия не имею как писать ТЗ для создания шаблона, по этому от Вас жду вопросов, ...

    DLE
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка дизайна на джумле

    $100

    Здравствуйте! у нас есть сайт http://van-parket.com/ на джумле, хотелось бы переделать дизайн в соответствие с макетом. Желаемый макет тут http://zalil.ru/31937045 и тут http://narod.ru/disk/29532643001/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20Office%20Excel.xlsx.html Т.е. либо этот шаблон переделать, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать логотип и хедер

    Требуется разработать графический элемент - хедер сайта компании - разработчика программного обеспечения. см в атаче - на картинке помечено где будет логотип Хедер будет содержать фон сочетающийся с остальным ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Cайт купонов типа kupongid.ru и bigbuzzy.ru c 0

    1) Необходимо разработать полностью дизайн сайта. пример аналог биг баззи только со своей фишкой и названием. конкретнее уже при детальном обсуждении 2) Сайт же по сожержанию должен быть похож на купонгид необходимо чтение ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для несложного проекта

    Есть четкое ТЗ, в котором графически показано, как должен выглядеть сайт. Исполнитель в праве менять некоторые вещи, но функционал дизайна должен остаться таким же, как и в ТЗ. Задание не сложное, все хорошо показано. Приоритет ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка дизайна для сайта рейтинга онлайн-игр

    $1000

    Здравствуйте. Требуется разработать дизайн для рейтинга онлайн игр. Аналог wow.mmotop.ru + некоторые нововведения. Макет главной страницы для рейтинга каждой представленной игры + макет внутренней + макет кабинета пользователя. В наличии имеется ТЗ, ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта охранного предприятия

    $160

    Только макет, без верстки. Адрес сайта: http://www.stix-sarapul.ru/ Новый логотип во вложении. Основные требования: • Дизайн должен внушать доверие к предприятию и подчеркивать надежность охранного ...

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужно разработать дизайн сайта (главная и внутренняя страница). Сроки: дизайн-макет главной- к воскресенью. ТЗ прилагается. Пожалуйста, Ваши цены и ссылки на работы из портфолио.

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Шапка для интернет-магазина

    Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо сделать шапку для интернет-магазина японских подгузников. Название "Мэрис Поппинс" (производное от всем известной Мэри Поппинс и японских подгузников Мэрис). Таким образом, в шапке нужно попытаться объединить и отобразить эти 2 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переделка дизайна

    $1000

    twittweb.com - требуется полностью переделать дизайн для проекта. Нужен опыт в разработке дизайна новостных ресурсов и социальных ресурсов, там где есть разного типа контент. Много видео, изображений, статей и сторонних ресурсов. ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад