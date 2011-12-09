Дизайн сайта (приватно для mariya_web)

Мария отличный дизайнер. Сразу включилась в работу (еще даже до аванса), помогла довести до ума ТЗ, интересно прорисовала детали, активно участвовала в обсуждении проекта, всегда была на связи. Будем сотрудничать дальше. Спасибо!