Здравствуйте.

Требуется разработать дизайн интернет-магазина текстиля, постельного белья и предметов домашнего комфорта. Пожелания по дизайну во вложении. ТЗ к проекту уже разработано, предоставлю выбранному исполнителю.

По приложенному документу в целом будет ясно, что нужно.

От кандидатов жду:

1. Ссылки на 5 лучших работ (обязательно интернет-магазины, хорошо если похожей тематики)

2. Примерную стоимость дизайна (точную обсудим чуть позже)

3. Когда готовы приступить

* Не предоставили информацию хоть по 1 пункту – сразу попадаете в отказ.

** Предпочтение отдаю соотношению цена/качество.

Условия оплаты:

1. Оплата будет производиться через ВМ в долларах

2. Предоплаты не будет. 100% оплата по факту 100% готовности всех нужных мне компонентов сайта (разделов, страниц и их элементов).

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