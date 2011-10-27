Необходимо нарисовать дизайн для форума на vBulletin. Нужны макеты главной страницы, страницы списка тем, страница темы, профиля. Тематика: Каникулы в Мексике.
Дизайн внутренних страниц по стилю сайта
задача: разработать дизайн внутренних страниц по стилю сайта
то есть подбор икнок по тематике, оформление в заданном стиле
бюджет 10 долл/страница
Заявки фрилансеров
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