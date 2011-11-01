Доработка шаблона интернет-магазина на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки182 просмотра

1. Нужно подправить шаблон магазина:

- цвет модульных блоков;

- задний фон;

- позиции некоторых надписей в списке товаров.

2. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, так как есть еще проекты на подходе. Хотел бы узнать цены на доработку шаблонов в Джумле, их уникализацию.

Joomla
14 лет назад
Kitlob
Михаил 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$25
1 день
Спасибо за отличную работу! С вами приятно было сотрудничать. Все требования по проекту выполнены профессионально, качественно и в срок. Хотел бы сотрудничать с Вами и в будущем.
Доволен сотрудничеством с Михаилом.На понятном уровне представил ТЗ.Никаких задержек насчет оплаты.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад

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