Проект для Лещенко Влад (amiX)

Шаблон в светлых тонах (можно белый) горизонтальное верхнее меню такого плана http://acat.autodealer.ru/index.php?model=35620 Пример с логотипом (нужно так же) http://catalogi.ru/katalogi_muzhskoj_odezhdy/ Иконки можно взять из соотв архивов (yandex в помощь) разделы ...