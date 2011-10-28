Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно: Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и ...
Нужна стартовая страничка для joomla 1.7.
Нужна стартовая страничка для joomla 1.7.
[URL="http://piccy.info/view3/2143523/a13ca330cf30c6e9cf2ceeeddcf490fd/"][IMG]http://i.piccy.info/i7/13c9decf94681cfe6a1e10d0f6305f02/1-5-1094/39970211/004main_cleaned_pink4_240.jpg[/IMG][/URL]
такая вот...
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Нашей компании необходимо обновить сайт в соответствии с современными тенденциями. Адрес сайта www.teksan.kz Либо просто обновить дизайн того что существует либо обновить дизайн вместе со структурой сайта. ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен легкий дизайн. Простой но со вкусом. Цветовая гамма легкая, в светлых тонах, что-то ненапряжное, в стиле Apple(http://www.apple.com/) но с ориентацией на название домена (utki.com.ua). Примерное ТЗ в аттачментах. Предлагайте цены.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
Разработать дизайн коммерческой организации (дилерская сеть по системам кондиционирования). Весь материал предоставляется персонально исполнителю.Завершен14 лет назад
- $50
Нужен оригинальный дизайн для сайта где будут предоставляться услуги по верстке и изготовлению сайтов. Не громоздкий, легкий, стильный и оригинальный. Примерно что хотелось бы видеть обсудим с кандидатом. Кому интересно ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно разработать стильный дизайн. на 28.10.11 на 10 утра. Подробности в аську 423117008Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн сайта по продаже банных аксессуаров. Бюджет скромный аж дуть, но хорошие работы я всегда бонусирую. Ожидаю аккуратную стильную работу. Лепить что попало безвкустно и кричать, что это дизайн по бюджету ...Завершен14 лет назад
- $500
Сити-гайду Gloss.ua нужен дизайнер, который будет рисовать инфографику, иллюстрации, оформлять публикации для сайта. Cуть Мы публикуем по 2-3 статьи в день и хотим, чтобы каждая из них была красиво оформлена. Люди ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $45
Доработка главной страницы сайта Николаевский Дом.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $280
Нарисовать дизайн сайта.Закрыт14 лет назад