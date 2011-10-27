Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно: Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и ...
Нужен дизайн для сайта
Нужен оригинальный дизайн для сайта где будут предоставляться услуги по верстке и изготовлению сайтов.
Не громоздкий, легкий, стильный и оригинальный.
Примерно что хотелось бы видеть обсудим с кандидатом.
Кому интересно оставляйте свои подробные предложения. Пустые заявки и типо "сделаю", "готов к сотрудничеству", "обращайтесь" будут игнорироваться.
Предпочтение отдаю наименьшей цене
Профессионалы высокого уровня с заоблачными ценами этот проект не для вас!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Нужно разработать стильный дизайн. на 28.10.11 на 10 утра. Подробности в аську 423117008Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен дизайн сайта по продаже банных аксессуаров. Бюджет скромный аж дуть, но хорошие работы я всегда бонусирую. Ожидаю аккуратную стильную работу. Лепить что попало безвкустно и кричать, что это дизайн по бюджету ...Завершен14 лет назад
- $500
Сити-гайду Gloss.ua нужен дизайнер, который будет рисовать инфографику, иллюстрации, оформлять публикации для сайта. Cуть Мы публикуем по 2-3 статьи в день и хотим, чтобы каждая из них была красиво оформлена. Люди ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $45
Доработка главной страницы сайта Николаевский Дом.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $280
Нарисовать дизайн сайта.Закрыт14 лет назад
Необходимо освежить дизайн сайта по недвижимости, придать современный вид .Закрыт14 лет назад
задача: разработать дизайн внутренних страниц по стилю сайта то есть подбор икнок по тематике, оформление в заданном стиле бюджет 10 долл/страницаДизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
1. Нужно подправить шаблон магазина: - цвет модульных блоков; - задний фон; - позиции некоторых надписей в списке товаров. 2. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, так как есть еще проекты ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать дизайн интернет-магазина текстиля, постельного белья и предметов домашнего комфорта. Пожелания по дизайну во вложении. ТЗ к проекту уже разработано, предоставлю выбранному исполнителю. По приложенному документу в ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад