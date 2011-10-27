Нужен дизайн для сайта

Нужен оригинальный дизайн для сайта где будут предоставляться услуги по верстке и изготовлению сайтов.

Не громоздкий, легкий, стильный и оригинальный.

Примерно что хотелось бы видеть обсудим с кандидатом.

Кому интересно оставляйте свои подробные предложения. Пустые заявки и типо "сделаю", "готов к сотрудничеству", "обращайтесь" будут игнорироваться.

Предпочтение отдаю наименьшей цене

Профессионалы высокого уровня с заоблачными ценами этот проект не для вас!