Нужен дизайн для промкомпании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки206 просмотров

Нужно разработать стильный дизайн.

на 28.10.11 на 10 утра.

Подробности в аську 423117008

14 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать стиль web-приложения SIE

    $700

    Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно: Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Нужен дизайн сайта по продаже банных аксессуаров. Бюджет скромный аж дуть, но хорошие работы я всегда бонусирую. Ожидаю аккуратную стильную работу. Лепить что попало безвкустно и кричать, что это дизайн по бюджету ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн статей для сити-гайда Gloss.ua

    $500

    Сити-гайду Gloss.ua нужен дизайнер, который будет рисовать инфографику, иллюстрации, оформлять публикации для сайта. Cуть Мы публикуем по 2-3 статьи в день и хотим, чтобы каждая из них была красиво оформлена. Люди ...

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка шаблона интернет-магазина на Joomla

    1. Нужно подправить шаблон магазина: - цвет модульных блоков; - задний фон; - позиции некоторых надписей в списке товаров. 2. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, так как есть еще проекты ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Здравствуйте. Требуется разработать дизайн интернет-магазина текстиля, постельного белья и предметов домашнего комфорта. Пожелания по дизайну во вложении. ТЗ к проекту уже разработано, предоставлю выбранному исполнителю. По приложенному документу в ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    $50

    Необходимо провести ряд работ по "допиливанию" дизайна сайта www.mehovik.ru требуется нарисовать в существующем стила несколько страниц: 1) полный (развернутый) вид товара мехового магазина 2) 2 дефолтных аватарки - М и Ж (Меховик ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад