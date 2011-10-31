Дизайн главной страницы

Нужен дизайн сайта по продаже банных аксессуаров.

Бюджет скромный аж дуть, но хорошие работы я всегда бонусирую. Ожидаю аккуратную стильную работу. Лепить что попало безвкустно и кричать, что это дизайн по бюджету не стоит.

Требования:

Древнерусский стиль

Слайдер вверху

Фоновый колаж на банную тематику

Расположение блоков сделать более стандартными + украсить их банной тематикой.

Пожелания:

Как вариант по бокам фон в виде бревен или досок, по углам кадки, веники, сверху в шапке банщик с веником симпатичный и все такое. Предусмотреть растягивание фона или перехода на что то тянущиеся.