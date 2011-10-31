Дизайн главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки234 просмотра

Нужен дизайн сайта по продаже банных аксессуаров.

Бюджет скромный аж дуть, но хорошие работы я всегда бонусирую. Ожидаю аккуратную стильную работу. Лепить что попало безвкустно и кричать, что это дизайн по бюджету не стоит.

Требования:

Древнерусский стиль

Слайдер вверху

Фоновый колаж на банную тематику

Расположение блоков сделать более стандартными + украсить их банной тематикой.

Пожелания:

Как вариант по бокам фон в виде бревен или досок, по углам кадки, веники, сверху в шапке банщик с веником симпатичный и все такое. Предусмотреть растягивание фона или перехода на что то тянущиеся.

14 лет назад
GreenPlanet
Олег 
66 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$50
2 дня
Егор с Вами приятно иметь дело. Спасибо за работу, Вы хороший специалист.
Спасибо за сотрудничество, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

feL
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад