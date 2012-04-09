Создать стиль web-приложения SIE

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки207 просмотров

Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно:

Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и проч. Скин состоит из css + images ( основа - css, картинки представляют собой фон, границы, заливку и т.д. для некоторых из компонентов ). Необходимо модифицировать этот CSS и добавить изображения при необходимости.

Полный набор компонентов представлен в

http://www.smartclient.com/smartgwt/showcase/#main

можно разрабатывать скин по мере разработки функционала, т.к. возможно не все компоненты понадобятся.

CSS
13 лет назад
2win
55 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$700
30 дней
Александра отнеслась к заказу как профессионал. Помимо непосредственного выполнения задания, предлагала варианты решений и делилась своими наработками. Приятный в общении и исполнительный человек. Буду обращаться еще..
Только положительные рекомендации от совместного сотрудничества! Оплата полная, общение по делу, работой довольна!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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