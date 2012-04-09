Создать стиль web-приложения SIE

Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно:

Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и проч. Скин состоит из css + images ( основа - css, картинки представляют собой фон, границы, заливку и т.д. для некоторых из компонентов ). Необходимо модифицировать этот CSS и добавить изображения при необходимости.

Полный набор компонентов представлен в

http://www.smartclient.com/smartgwt/showcase/#main

можно разрабатывать скин по мере разработки функционала, т.к. возможно не все компоненты понадобятся.