Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно: Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и ...
Дизайн интернет-магазина (каталога)
Нужен легкий дизайн. Простой но со вкусом. Цветовая гамма легкая, в светлых тонах, что-то ненапряжное, в стиле Apple(http://www.apple.com/) но с ориентацией на название домена (utki.com.ua).
Примерное ТЗ в аттачментах. Предлагайте цены.
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