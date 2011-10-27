Дизайн интернет-магазина (каталога)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок239 просмотров

Нужен легкий дизайн. Простой но со вкусом. Цветовая гамма легкая, в светлых тонах, что-то ненапряжное, в стиле Apple(http://www.apple.com/) но с ориентацией на название домена (utki.com.ua).

Примерное ТЗ в аттачментах. Предлагайте цены.

14 лет назад
shultskpi
Ярослав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров