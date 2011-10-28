Сменить шаблон на сайте

Сити-гайду Gloss.ua нужен дизайнер, который будет рисовать инфографику, иллюстрации, оформлять публикации для сайта. Cуть Мы публикуем по 2-3 статьи в день и хотим, чтобы каждая из них была красиво оформлена. Люди ...