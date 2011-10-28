Сменить шаблон на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка127 просмотров

нужно сменить шаблон на сайте.Шаблон есть готовый,сайт на ucoz .Цену предлагайте сами.

14 лет назад
sergey1792
Сергей 
53 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать стиль web-приложения SIE

    $700

    Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно: Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Обновление существующего сайта

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Нашей компании необходимо обновить сайт в соответствии с современными тенденциями. Адрес сайта www.teksan.kz Либо просто обновить дизайн того что существует либо обновить дизайн вместе со структурой сайта. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина (каталога)

    Нужен легкий дизайн. Простой но со вкусом. Цветовая гамма легкая, в светлых тонах, что-то ненапряжное, в стиле Apple(http://www.apple.com/) но с ориентацией на название домена (utki.com.ua). Примерное ТЗ в аттачментах. Предлагайте цены.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    $50

    Нужен оригинальный дизайн для сайта где будут предоставляться услуги по верстке и изготовлению сайтов. Не громоздкий, легкий, стильный и оригинальный. Примерно что хотелось бы видеть обсудим с кандидатом. Кому интересно ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Нужен дизайн сайта по продаже банных аксессуаров. Бюджет скромный аж дуть, но хорошие работы я всегда бонусирую. Ожидаю аккуратную стильную работу. Лепить что попало безвкустно и кричать, что это дизайн по бюджету ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн статей для сити-гайда Gloss.ua

    $500

    Сити-гайду Gloss.ua нужен дизайнер, который будет рисовать инфографику, иллюстрации, оформлять публикации для сайта. Cуть Мы публикуем по 2-3 статьи в день и хотим, чтобы каждая из них была красиво оформлена. Люди ...

    HTML
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад