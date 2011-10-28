Дизайн главной страницы туристического сайта

Здравствуйте!

Нужно нарисовать дизайн главной странички сайта туристической тематики.

Шапкой сайта будет стилизованная карта «шелкового пути». Иллюстрация будет в изометрии, с 3D крепостями и минаретами. Направление север-юг – компас.

Карта будет состоять из 3-х слайдов, центральный – активный,

и крайние пока неактивные, будут полупрозрачными. В дальнейшем будет предусмотрено перемещение от слайда к слайду. По карте будут перемещаться караваны во флэше.

Города тоже будут интерактивными. Размер карты 3000х300. Центральная часть карты по ширине монитора 1000 пикселей.

Отрисованную карту предоставим, пока можно поставить какую-нибудь древнюю карту из клипарта.

На первой странице в свободном формате кнопки навигации –

Новости Шелкового пути/ Исторические даты/ Города/ и иконки Альманаха (Альманах предоставим)/ Форум и окно поиска. Все в арабской стилистике.

Пожелания к странице – страница должна быть светлой, просторной, не перегруженной. Вверху должны располагаться значки языков – японский, казахский, английский, арабский, русский

(можно нарисовать иконки шатров - как символ местообитания.

У казахов- юрты, у арабов шатер, у японцев - их пагодка, у британцев – замок, у русских – изба.

И можно добавить флажки на жилище). В шапке надо вписать логотип туристической компании Фаттах

(файл в приложении). Только логотип нужно инвертировать, чтобы читался белым на фоне.

Черный не использовать.

Содержание пока не столь важно - черпать фотки, инфу и исторические блоки для текстовок на первой страничке сайта можно здесь

http://www.sairamtour.com/tourism/st_03_r.html

http://www.silkroad.travel/

Жду предложений по ценам.