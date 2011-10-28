Требуется дизайнер, способный создать "уникальный, красивый, фирменный" стиль Web приложения , реализованного на технологии SmartGWT. Задача упрощенно: Есть скин SmartGWT, который описывает вид полного набора визуальных компонентов - кнопки, поля форм, таблицы, списки, и ...
Дизайн главной страницы туристического сайта
Здравствуйте!
Нужно нарисовать дизайн главной странички сайта туристической тематики.
Шапкой сайта будет стилизованная карта «шелкового пути». Иллюстрация будет в изометрии, с 3D крепостями и минаретами. Направление север-юг – компас.
Карта будет состоять из 3-х слайдов, центральный – активный,
и крайние пока неактивные, будут полупрозрачными. В дальнейшем будет предусмотрено перемещение от слайда к слайду. По карте будут перемещаться караваны во флэше.
Города тоже будут интерактивными. Размер карты 3000х300. Центральная часть карты по ширине монитора 1000 пикселей.
Отрисованную карту предоставим, пока можно поставить какую-нибудь древнюю карту из клипарта.
На первой странице в свободном формате кнопки навигации –
Новости Шелкового пути/ Исторические даты/ Города/ и иконки Альманаха (Альманах предоставим)/ Форум и окно поиска. Все в арабской стилистике.
Пожелания к странице – страница должна быть светлой, просторной, не перегруженной. Вверху должны располагаться значки языков – японский, казахский, английский, арабский, русский
(можно нарисовать иконки шатров - как символ местообитания.
У казахов- юрты, у арабов шатер, у японцев - их пагодка, у британцев – замок, у русских – изба.
И можно добавить флажки на жилище). В шапке надо вписать логотип туристической компании Фаттах
(файл в приложении). Только логотип нужно инвертировать, чтобы читался белым на фоне.
Черный не использовать.
Содержание пока не столь важно - черпать фотки, инфу и исторические блоки для текстовок на первой страничке сайта можно здесь
http://www.sairamtour.com/tourism/st_03_r.html
Жду предложений по ценам.
Заявки фрилансеров
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