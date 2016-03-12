mcboyfriend

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Дмитрий Присяжнюков mcboyfriendmcboyfriend
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специальность техник программист нужно сделать в программе Borland Delphi7 программу кинотеатра по оформлению все по стандаоту, описание всего ода работыРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
по специальности юрист международник тема Правовой статус дипломатических представительств объем 60 стр антиплагиат 75%Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Специальность управление качеством Тема улучшение качества выпускаемой продукции на предприятии....(предприятие любое) По требованиям все по стандарту. Процент уникальности не менее 80 (антиплагиат.ру) время есть, больше месяца есть то что мы накидали с преподомРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
сделать надо на 12.03.2016 до 23 59 матлаб и схемы то же требуются прикрепил примеры, но они то ж НЕ ДО КОНЦА ПРАВИЛЬНЫЕ, в каких-то нет матлаб и схем, а может и еще чего, естественно нужны полностью ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад
Тема- создание сайта ветеринарной клиники. другие подробности мне не известны пока что....до конца марта надо сдать на рецензию. по сути тема это создание сайта и описание этого процесса У меня есть БД ветеринарной клиники на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт8 лет назад