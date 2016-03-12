mcboyfriend

Дмитрий Присяжнюков mcboyfriend

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Диплом

    Тема:-Разработка тестирующей системы дополнительного образования в учреждении -Центр творческого развития- - Исходные данные: Разработка тестирующей системы дополнительного образования детей дошкольного возраста в МБУДО -Центр творческого развития- Тема специальной части: Программы и материалы дополнительного образования дошкольного возраста антиплагиат 75%. ...

    VBA
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Диплом

    по специальности юрист международник тема Правовой статус дипломатических представительств объем 60 стр антиплагиат 75%

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Диплом

    Специальность управление качеством Тема улучшение качества выпускаемой продукции на предприятии....(предприятие любое) По требованиям все по стандарту. Процент уникальности не менее 80 (антиплагиат.ру) время есть, больше месяца есть то что мы накидали с преподом

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • 2 курсовые по теории автоматического управлени

    сделать надо на 12.03.2016 до 23 59 матлаб и схемы то же требуются прикрепил примеры, но они то ж НЕ ДО КОНЦА ПРАВИЛЬНЫЕ, в каких-то нет матлаб и схем, а может и еще чего, естественно нужны полностью ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Диплом по информатике

    Тема- создание сайта ветеринарной клиники. другие подробности мне не известны пока что....до конца марта надо сдать на рецензию. по сути тема это создание сайта и описание этого процесса У меня есть БД ветеринарной клиники на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад