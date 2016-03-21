Диплом по программированию в колледже

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Закрыт2 заявки96 просмотров

специальность техник программист

нужно сделать в программе Borland Delphi7 программу кинотеатра

по оформлению все по стандаоту, описание всего ода работы

9 лет назад
mcboyfriend
Дмитрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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