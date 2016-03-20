Научная работа по психологии

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Закрыт5 заявок167 просмотров

1. нужно написать:

a) научная работа

b) отзыв

c) рецензия

d) доклад

e) демонстрация

f) раздаточный материал

g) вопросы и ответы

2. готовые материалы:

a) методические рекомендации по разработке

b) 5 методик с исходными материалами для научной исследование темы

c) 70 протоколов с ответами на 5 методик

d) оглавления работы

e) образец файла для сводных результатов по 70 протоколов

f) архив с файлами (предоставляется по запросу)

9 лет назад
eyeland
Лаур 
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4 года назад
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