Курсовая, экcкypcия - пeдaгoгичecкий пpoцecc o6yчeния и вocпитaния

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Закрыт4 заявки87 просмотров

на примере турфирмы

нужно введение и 2 главу. на них 20 страниц

АП 60% http://antiplagiat.ru

до 23-03

план такой: http://joxi.ru/GrqwKbTNKzXY2z

регион в лс

стоимость в рублях?

9 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров