Разработка АИС расписаний на факультете и приложения к нему

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Закрыт1 заявка67 просмотров

курсовая работа+презентация

тема. Разработка АИС расписаний на факультете и приложения к нему

Accese и C++

ER и IDF диаграммы приложить

9 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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