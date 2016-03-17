Реферат металлорежущие станки.

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Закрыт2 заявки380 просмотров

Реферат на тему "дискретные(шаговые) системы приводов металлорежущих станков". Задание в приложении. Срок до 25.03. 

9 лет назад
borzihmmm
Михаил 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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