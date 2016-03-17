Курсовая работа по педагогике

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Тема: Компетенции.

Уникальность выше 75% по Антиплагиат ру и Etxt.

Не плагиат, ссылки на достоверные и актуальные источники.

40 стр. чистого текста.

План есть, сброшу в личку. После чего сможете отредактировать заявку с ценой.

Срок, стоимость?

9 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров