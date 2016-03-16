Эссе по информационным технологиям

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Закрыт3 заявки103 просмотра

Тема: Информационно-коммуникационные технологии в образовании студентов юридических специальностей 

Объем - 5 стр.

Срок 17.03

9 лет назад
redkaja
39 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров