Доброго дня. Необходимо выполнить 3 лабораторные работи на платформе ASP.NET
Авторы учебных студенческих работ
Приглашаем на работу авторов, готовых профессионально заниматься выполнением учебных работ на заказ на постоянной основе или в свое свободное время.
Требуется решение задач по широкому спектру дисциплин: написание рефератов, сочинений, бизнес-планов, выполнение переводов, курсовых, контрольных, дипломных работ, диссертаций и многих других видов учебных работ.
Предлагается сдельная оплата, размер которой ограничен лишь рамками вашего доступного времени, желанием и возможностью работать.
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