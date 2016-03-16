Диплом, предмет Бизнес-информатика

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Закрыт3 заявки156 просмотров

тема-оценка качества (тему в личку)

объем-60 стр

срок-60 дн

9 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров