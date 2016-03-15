Выполнить работу по физике (светотехника)

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок113 просмотров

Светотехника. Работа состоит из двух заданий. Первое задание – задача. Второе задание построение характеристической кривой на стандартном сенситометрическом бланке.

Задание по ссылке dropmefiles.com/BSLqs

Сроки минимальные, желательно 2 дня. Или Ваши.

Бюджет 1000руб. (14,25долл)

9 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров