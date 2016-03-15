Нужна курсовая работа по дисциплине "Ремонт автомобилей" Задание в приложенном файле Имеется методичка и пособие - архив (размер 49,7Мб) на файлообменнике по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5930807 Срок: укажите Ваш
Выполнить работу по физике (светотехника)
Светотехника. Работа состоит из двух заданий. Первое задание – задача. Второе задание построение характеристической кривой на стандартном сенситометрическом бланке.
Задание по ссылке dropmefiles.com/BSLqs
Сроки минимальные, желательно 2 дня. Или Ваши.
Бюджет 1000руб. (14,25долл)
Заявки фрилансеров
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