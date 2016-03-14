ОБЖ(160229)

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Закрыт2 заявки108 просмотров

Выполнить реферат по дисциплине ОБЖ

Тема: РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в моей аптеке _____________.

Объем работы: главное раскрыть тему, а так не меньше 15 страниц.

Срок: назовите Ваш

АП: не менее 60%

Методичка по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5931016

Сколько цена?

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров