Курсовая оп педагогике

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Закрыт3 заявки110 просмотров

Строго на 20 марта. Курсовая по Педагогика. 

25-30 стр

уник 50%. Есть метода.

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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