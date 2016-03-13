Курсовая. Предмет макроэкономика.

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Курсовая. Предмет макроэкономика. 

Количество страниц  40  

АнтиПлагиат  80%. 

План работы и методичка есть. 

9 лет назад
Prepod2000
Алексей 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров