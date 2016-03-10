Курсовая работа (технология машиностроения)

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Закрыт2 заявки104 просмотра

Нужен автор для написания курсовой работы по теме: разработка операций механической обработки деталей. 

9 лет назад
ustin1
Алекс 
54 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров