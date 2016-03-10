требования в файле диплом с речью объем 90+список литературы и приложения АП 80% минимум срок месяц+ прошу указывать сумму в рублях
Диплом пожарная безопасность
60 страниц
15 дней
подробное задание во вложении
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