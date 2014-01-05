дипломная работа

социология

Национальная диаспора в социальной адаптации мигрантов в г. Москва

теория и практика

60 стр. только главы, без учета введения, заключения и списка литературы. Оригинальность

75-80% Анкеты и данные отправлю после предоставления первой главы. Согласно

предоставленному плану . Работу оформлять по ГОСТУ. ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

должно быть от 70 и до 100.

80 стр

14, 1.5