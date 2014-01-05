Дипломная работа - социология

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Закрыт2 заявки116 просмотров

дипломная работа

социология  

Национальная диаспора в социальной адаптации мигрантов в г. Москва  

теория и практика 

60 стр. только главы, без учета введения, заключения и списка литературы. Оригинальность

75-80% Анкеты и данные отправлю после предоставления первой главы. Согласно

предоставленному плану . Работу оформлять по ГОСТУ. ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

должно быть от 70 и до 100. 

80 стр

14, 1.5

 

 

9 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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