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Дипломная работа - социология
дипломная работа
социология
Национальная диаспора в социальной адаптации мигрантов в г. Москва
теория и практика
60 стр. только главы, без учета введения, заключения и списка литературы. Оригинальность
75-80% Анкеты и данные отправлю после предоставления первой главы. Согласно
предоставленному плану . Работу оформлять по ГОСТУ. ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ
должно быть от 70 и до 100.
80 стр
14, 1.5
Заявки фрилансеров
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