Диплом: Правовое регулирование административной ответственности

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Завершен4 заявки119 просмотров

Тема дипломной работы: Правовое регулирование административной ответственности военнослужащих.

Объем :60-90 страниц

Cроки: 10 апреля

Оригинальность -около 70

План есть.

9 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$96
14 дней
Нареканий по дипломной работе нет, все корректировки после написания были учтены. Спасибо.
Дмитрий - отличный Заказчик, с которым работаем не первый раз. Доброжелателен в общении, конкретен в постановке задач, обязателен в оплате. Спасибо за очередной интересный проект!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад