Микропроцессоры(160314)

Курсовая по дисциплине Микропроцессоры и микропроцессорные системы

Тема: Информационно-логическая основа ЭВМ

Методичку не дали, дали только примерные требования

1) Введение

2) теоретическая часть(все про ИЛИ НЕ И)

функции

структурная схема

3) Практическая часть

как развивалось

4) Заключение

Срок: к 18.03.2016, к 08.00 по Мск

По АП требований нет