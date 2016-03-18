Нужна курсовая работа по дисциплине "Ремонт автомобилей" Задание в приложенном файле Имеется методичка и пособие - архив (размер 49,7Мб) на файлообменнике по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5930807 Срок: укажите Ваш
Микропроцессоры(160314)
Курсовая по дисциплине Микропроцессоры и микропроцессорные системы
Тема: Информационно-логическая основа ЭВМ
Методичку не дали, дали только примерные требования
1) Введение
2) теоретическая часть(все про ИЛИ НЕ И)
функции
структурная схема
3) Практическая часть
как развивалось
4) Заключение
Срок: к 18.03.2016, к 08.00 по Мск
По АП требований нет
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт9 лет назад
Курсовая предмет: аудит. срок: 24.03.2016 Количество страниц: 35-40.проверка на антиплагиат: 60% оригинальности Есть методичка, ссылка на сайт http://www.uts-hm.ru/information2013 отчетности организации и учетная политика. Также присутствует необходимость самостоятельного заполнения документов, необходимых для курсовой работы. работу ...Завершен9 лет назад
К курсовой работе должен быть приложен история болезни больного.Предмет Терапия.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Строго на 20 марта. Курсовая по Педагогика. 25-30 стр уник 50%. Есть метода.Закрыт9 лет назад
15 страниц Предмет история срок до 17 марта, методы нет, антиплагиат 50Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Курсовая. Предмет макроэкономика. Количество страниц 40 АнтиПлагиат 80%. План работы и методичка есть.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Дипломная по праву,страниц 80-90, антиплагиат без технического поднятия 55-60 %. До строго 20 марта. Методы нет. Сдача и оплата по главам.Завершен9 лет назад
Курсовая:Организация деятельности аптеки и её структурных подразделений. 40 страниц 50 антиплагиат без технического поднятия! Есть методичка.Закрыт9 лет назад
Формальныетребования, предъявляемые к курсовой работе 1. Печатный текст на стандартной бумаге формата А4,отформатированный (выравнивание по ширине), книжный формат 2. Объем курсовой работы - 25-35 страниц 3. ...Закрыт9 лет назад
Этo рабoчее наименoвание диплoмной рабoты: "Устанoвка oчистки вентил. выбрoсoв oт текстиль. пыли" Краткий план: 1. Аналитичес. oбзoр 2. Разрабoтка технoлoгическ. прoцесса (техн. схема, oписание....) 3. Расчёт аппарата 4) Экoнoмическ. ...Завершен9 лет назад