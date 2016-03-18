Микропроцессоры(160314)

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Курсовая по дисциплине Микропроцессоры и микропроцессорные системы

Тема: Информационно-логическая основа ЭВМ

Методичку не дали, дали только примерные требования

1) Введение

2) теоретическая часть(все про ИЛИ НЕ И)

функции

структурная схема

3) Практическая часть

как развивалось

4) Заключение

Срок: к 18.03.2016, к 08.00 по Мск

По АП требований нет

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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