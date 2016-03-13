Строго на 20 марта. Курсовая по Педагогика. 25-30 стр уник 50%. Есть метода.
Курсовая по терапии
К курсовой работе должен быть приложен история болезни больного.Предмет Терапия.
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