Ремонт автомобилей(160314)

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Нужна курсовая работа по дисциплине "Ремонт автомобилей"

Задание в приложенном файле

Имеется методичка и пособие - архив (размер 49,7Мб) на файлообменнике по ссылке http://www.fayloobmennik.net/5930807

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9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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