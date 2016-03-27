Технология машиностроения(160315)

Курсовая по дисциплине Микропроцессоры и микропроцессорные системы Тема: Информационно-логическая основа ЭВМ Методичку не дали, дали только примерные требования 1) Введение 2) теоретическая часть(все про ИЛИ НЕ И) функции структурная ...