Технология машиностроения(160315)

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Закрыт2 заявки96 просмотров

Нужна курсовая работа.

Срок: 27.03.2016 к 08.00 по Мск

Дисциплина: Технология машиностроения

Деталь: Крышка подшипника

Разработка тех. процесса обработки детали "крышка подшипника".

9 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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