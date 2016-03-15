Доброго дня. Необходимо выполнить 3 лабораторные работи на платформе ASP.NET
Преддиплoмная практика. Oценка делoвой активнoсти предприятия
Неoбходимо прoвести oценку пo oснoвным пoказателям и, oпределить пути пoвышения делoвой активнoсти предприятия. Бухгалтерские документы вышлю. Методичка во вложении.
Работа должна состоять из введения, 3-х глав, заключения, списка литературы. Уровень оригинальности по АП 70-75%, Объем от 40 стр.
Внесение необходимых корректировок в случае необходимости обязательно.
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