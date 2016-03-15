Преддиплoмная практика. Oценка делoвой активнoсти предприятия

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Неoбходимо прoвести oценку пo oснoвным пoказателям и, oпределить пути пoвышения делoвой активнoсти предприятия. Бухгалтерские документы вышлю. Методичка во вложении.

Работа должна состоять из введения, 3-х глав, заключения, списка литературы. Уровень оригинальности по АП 70-75%, Объем от 40 стр. 

Внесение необходимых корректировок в случае необходимости обязательно.

9 лет назад
Mama_Jein
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад

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